Legile puterii: România, țara contrastelor extreme. Între luxul bugetarilor și frigul din școli 

"Capitala" Capitalei și centrul financiar administrativ al României este sectorul 1 al municipiului București. Nu sunt simple vorbe, situația reiese din calcule. Sectorul 1 are un buget de aproape 280 milioane de euro anual, la o populație de 250 000 locuitori. Comparativ, Iașiul are 160 milioane euro, la o populație de 300 000 de locuitori. Primarul sectorului 1 are la dispoziție așadar 1.120 euro pentru fiecare locuitor plătitor de taxe și impozite locale. Cu toate acestea, cei mai bogați români s-ar putea trezi îngropați în gunoaie. Ana Maria Păcuraru ne spune de ce, la Check-in.