Nelson Mondialu și-a “curățat” cazierul. Cum a scăpat de trei condamnări primite acum 30 de ani

16:50

Un bărbat mahmur cântă, iar videoclipul a ajuns viral pe internet. El spune Deluță de Mari, iar toți se întreabă ce înseamnă. Să fie Steluță de Mre? Nu e nici pe departe asta. Internauții au […] The post Ce înseamnă Deluță de Mari? Mulți cred că spune „Steluță de mare”, dar nu nici pe departe asta appeared first on Cancan.ro.