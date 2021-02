EFEMERIDE ASTRONOMICE - 6 februarie

22:30

Cunoscutul actor canadian Christopher Plummer, celebru pentru rolul căpitanului von Trapp alături de Julie Andrews în musicalul de succes din 1965 ''Sunetul muzicii'', a încetat din viaţă la vârsta de 91 de ani, a anunţat, la 5 februarie 2021, impresarul său, citat de media americane, relatează AFP. Christopher Plummer a decedat la locuinţa sa din Connecticut, alături fiindu-i soţia sa Elaine Taylor.* * *Actorul Arthur Christopher Orme Plummer s-a născut la 13 decembrie 1929, în oraşul canadian Toronto. Cu câteva excepţii, este vedeta unor filme de valoare medie şi submedie, aparţinând unor genuri de largă accesibilitate, în care interpretează personaje distinse, elegante, uneori pline de morgă, nu totdeauna simpatice, adesea aventurieri lipsiţi de scrupule, este caracterizarea dată de Cristina Corciovescu şi Buhjor T. Rîpeanu lui Christopher Plummer în Dicţionarul de Cinema (Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997). Până la anunţarea Premiilor Academiei din 2009, se putea spune despre Plummer că era cel mai bun actor din perioada de după cel de-al Doilea Război Mondial, care nu a reuşit să obţină un premiu Oscar, potrivit www.imdb.com. În 2010, Plummer a primit în sfârşit o nominalizare la Premiile Academiei pentru portretizarea lui Tolstoi în filmul "The Last Station" (2009). Primul său Oscar l-a obţinut anul următor, în 2011, cu pelicula "Beginners", unde a jucat rolul unui pensionar devenit homosexual după moartea soţiei sale, fiind astfel, la 82 de ani, cel mai în vârstă actor care a câştigat mult râvnitul premiu. Pentru acelaşi personaj a mai primit, tot în 2012 şi tot la aceeaşi categorie, prestigioasele Premii Globul de Aur şi BAFTA. Christopher a fost singurul copil al Isabellei Mary şi John Orme Plummer. Bunicul său, Sir John Abbott, a fost prim-ministru canadian. Părinţii lui au divorţat în anul în care el s-a născut, iar Christopher a fost crescut de mama sa la Senneville, Quebec, notează site-ul https://offrdranch.com. A urmat liceul la Montreal şi, mai apoi, Universitatea McGill, precum şi cursuri ale unor şcoli private şi publice din metropola canadiană. A fost introdus încă de mic, de către mama sa, în tainele artei teatrale, literaturii şi muzicii, astfel încât, la 15 ani, joacă în piesa "Visul unei nopţi de vară", pusă în scenă de liceul pe care îl frecventa.Primul rol principal într-o piesă de teatru îl obţine la vârsta de 17 ani, în "Cymbeline". Deşi era hotărât să urmeze cariera teatrală, nu ia lecţii de dramaturgie, preferând să lucreze în domeniul teatrului încă de la terminarea liceului. A fost membru al Montreal Repertory Theatre, familiarizându-se foarte repede cu piesele lui Shakespeare. În 1950, obţine un contract cu Canadian Repertory Theatre din Ottawa.În ianuarie 1954, joacă pentru prima dată pe Broadway în piesa lui George Philip - "The Starcross". Recunoaşterea publicului şi a criticilor vine odată cu apariţiile sale în roluri de excepţie precum Marc Antoniu în "Julius Cezar" de W. Shakespeare sau Ferdinand în "Furtuna", fiind supranumit "al doilea Lawrence Oliver" şi cel mai bun interpret din acea perioadă a operelor shakespeariene. În 1958, regizorul Sydney Lumet îl invită la Holywood, pentru a juca în filmul "Stage Struck". Urmează apoi roluri în "The Fall of the Roman Empire" (1964) şi "The Sound of Music" (1965), unde a avut cel mai mare succes pe marele ecran, cu rolul căpitanului văduv Georg Von Trapp, jucând alături de Julie Andrews.Între filmele sale se mai numără: "Waterloo" (1970), "The Silent Partener (1978), "Murder by Decree" (1979), "Highpoint" (1984), "Star Trek VI: The Undiscovered Country" (1991), "Malcolm X" (1992), "The Insider" (1992), "Dracula 2000" (2000), "A Beautiful Mind" (2001), "The Girl with the Dragon Tattoo" (2011), "Muhammad Ali's Greatest Fight" (2013), "The Forger" (2014), "Hector and the Search for Happiness" (2014), "Elsa & Fred" (2014), "Danny Collins" (2015), "Remember" (2015), "The Man Who Invented Christmas" (2017), "All the Money in the World" (2017), "Cliffs of Freedom" (2018), "The Last Full Measure" (2018) şi "Boundaries" (2018).Pe lângă numeroasele distincţii primite în Marea Britanie, SUA şi Canada, Plummer a mai câştigat două premii Tony, două premii Emmy, premiul Evening Standard, premiul Genie, obţinând multe alte nominalizări. A fost numit doctor în arte de către şcoala Julliard din New York, iar în 1968 a primit din partea reginei Elisabeta a Marii Britanii titlul de cavaler al Ordinului canadian, cel mai înalt titlu de onoare al acestei ţări. În 2001, a primit prestigiosul premiu Governor General's Award pentru întreaga activitate în domeniul artelor, menţionează CineMagia.ro - www.cinemagia.ro.A fost unul dintre cei 14 actori care au câştigat premiul Oscar, Premiul BAFTA, Premiul Criticii "Choice Award", Golden Globe Award şi SAG Award pentru aceeaşi interpretare.La sfârşitul anului 2017, l-a înlocuit pe Kevin Spacey pentru rolul lui J. Paul Getty în "All the Money in the World", după numeroase acuzaţii de abateri sexuale la adresa lui Spacey. Filmul i-a obţinut o nominalizare la Globul de Aur şi la Premiile Oscar pentru cel mai bun actor în rol secundar.În 2019, a jucat în rolul unui scriitor de romane poliţiste, Harlan Thrombey, în filmul lui Rian Johnson, "Knives Out", alături de Ana de Armas, Daniel Craig şi Chris Evans. La vârsta de 89 de ani, a apărut într-un rol principal în "Departure", un serial de televiziune canadiano-britanic din 2019.A primit doctorate onorifice de la universităţile din Toronto, Ryerson, McGill Western Ontario, Ottawa şi Guelph.A fost, de asemenea, inclus în "American Theatre of Fame" în 1986 şi în "Canada Walk of Fame" din Toronto în 1998.Din 1970, era căsătorit cu Elaine Regina Taylor, o fostă balerină. A mai fost căsătorit cu Patricia Lewis (1962-1967) şi Tammy Grimes (1956-1960), cu care a avut o fată, Amanda Plummer, la rândul ei actriţă. 