Șoșoacă sfidează din nou: Petrecere live pe Facebook, cu zeci de oameni. Ce DEDICAȚIE i-a făcut lui Raed Arafat

Constat cu tristete ca dormim un somn luuuung si amar. Am ajuns sa dormim si in masina. Da, da. Am facut astazi 3 ore si jumatate de la Brasov pana la iesirea din Busteni. Si asta cu 2 copii in masina. Drumul pana la Bucuresti a insumat 6 ore si jumatate. Pe DN1, care s-a dorit a fi drum strategic, drum european si drum national. Ei bine, in astea 6 ore, m-am tot gandit cum am ajuns noi in situatia asta. Cum se poate ca trecerea printr-un singur oras de pe Valea Prahovei sa provoace blocarea unui drum national si european.