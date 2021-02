Galaţi: Un deţinut a ajuns la spital după ce a fost agresat de un coleg de celulă

10:10

Pandemia şi-a pus amprenta şi în ceea ce priveşte lumea modei, designerii resimţind din plin efectele restricţiilor impuse în această perioadă.Creatoarea de modă Nausica Mircea mărturiseşte că pandemia a fost ca un blocaj mental în care nu mai vedea nicio idee creativă, dar, treptat, s-a adaptat noilor realităţi. În opinia sa, acest an va fi unul greu, plin de provocări, de schimbări majore structurale şi de abordare, dar şi de noi începuturi."Pandemia a afectat pe absolut oricine, indiferent de vârstă sau statut. Implicit şi pe noi, cei din domeniul modei. A fost ca o oprire a timpului, un blocaj mental. Nu mai vedeam nicio idee creativă în mine. Asta simţeam! Am revenit cu picioarele pe pământ şi am început să cos măşti de bumbac şi polipropilen. Aveam ţesătura pe stoc. La început le-am donat, aproximativ 2.000 de măşti. Apoi am luat comenzi. Şi aşa am depăşit o scurtă perioadă. Apoi am găsit soluţii care mi-au permis să continui. Am făcut mostrare, serii scurte pentru clienţii pe care îi aveam pe produs de cantitate pentru export. Comenzile au fost aproape inexistente pentru segmentul de atelier de creaţie. Foarte puţine", a declarat, pentru AGERPRES, designerul Nausica Mircea. În ciuda dificultăţilor, creatoarea de modă a considerat că este foarte important să îşi ţină oamenii aproape şi, prin soluţiile pe care le-a găsit pentru această perioadă, nu a trebuit să apeleze la şomaj tehnic, astfel că activitatea în atelierul său de creaţie s-a desfăşurat în permanenţă.Ea susţine că 2021 va fi un an greu, cu schimbări structurale majore, mai ales că industria textilă a fost foarte afectată de pandemie, iar unele ateliere de creaţie au trebuit chiar să îşi închidă porţile."Industria textilă a fost foarte afectată de pandemie. Vânzările au scăzut cu aproximativ 45%, s-a disponibilizat foarte mult personal şi încă nu avem cifrele reale de la sfârşitul de an 2020. Atelierele de creaţie - unele au ales să suspende activitatea, altele să închidă, pentru că orice activitate generează costuri către bugetul de stat, salarii, energie, gaz, chirii, etc. Faptul că evenimentele au fost interzise, s-a adoptat home working-ul, şcolile au fost închise, mall-uri, teatrele la fel, tot acest cumul de factori a determinat scăderea drastică a vânzărilor de haine. Cred că anul 2021 va fi un an foarte greu, plin de provocări, de schimbări majore structurale şi schimbări de abordare şi de noi începuturi. Important este să găsim în noi optimismul, speranţa şi încrederea că vor fi şi zile mai bune", a spus Nausica. Aceasta consideră că este foarte important în această perioadă sprijinul statului, în special pentru sectorul privat, iar în această privinţă are opinii foarte clare."Din punctul meu de vedere, sprijinul primordial trebuia oferit sectorului privat. Acesta susţine economia. Era nevoie de o altă abordare a programului IMM Invest, era nevoie de capital de lucru, de credite cu dobânda zero sau aproape minimală, fără alte garanţii de natură personală. Erau atât de mulţi designeri tineri, cu ateliere proprii, care au aplicat pentru Start-Up Nation, iar acum mulţi au lacătul pe uşă. Dar ei contribuiau, cu puţinul lor, la PIB-ul României. Şi nu doar acest sector a fost afectat, ci şi altele. Şi nu ştiu unde vom ajunge fără soluţii sustenabile, un sprijin concret, real, nu ca IMM Invest, care nu a fost creat să fie un ajutor real şi nici pentru oricine. În aceste timpuri este nevoie de mult capital de lucru, de analiză zonală de sprijin. Dacă în Vrancea industria textilă moare, moare şi judeţul, pentru că industria textilă este cea care angrenează cea mai multă forţă de muncă - mii de oameni care produc articole etichetate cu branduri cunoscute din întreaga lume şi trimit la export produse de cea mai bună calitate", a menţionat Nausica Mircea.Ea vede însă şi partea bună a acestor vremuri trăite altfel - a avut mai mult timp liber pe care l-a petrecut în familie."Poate că această pandemie mi-a oferit un pic mai mult timp liber şi acest timp l-am petrecut în familie. M-am aplecat spre activităţi casnice şi am angrenat şi copiii, am grădinărit, am gătit mai mult, am citit, am avut timp să scriu. Cred că am luat cu toţii o pauză şi am respirat, bucurându-ne unii de alţii", a recunoscut creatoarea de modă. Focşăneanca Nausica Mircea a debutat în modă în anul 1999 şi, ulterior, s-a impus atât pe piaţa din ţară ca unul dintre designerii importanţi, cât şi în străinătate, creaţiile sale fiind apreciate pe podiumurile din Paris, Londra, Birmingham, precum şi la Săptămâna modei de la Strasbourg. AGERPRES/ (A - autor: Dana Lepădatu, editor: Georgiana Tănăsescu, editor online: Ada Vîlceanu)