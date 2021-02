Un copil a murit înecat cu o jucărie dintr-un ou de ciocolată, la ziua lui de naștere

20:00

Un artist celebru de muzică populară de la noi trece prin momente cumplite. Mihai Costandache este răvășit de faptul că, recent, mama acestuia a murit și îi acuză pe medici că i-ar fi furat inelele […] The post Povestea șocantă a unui cântăreț de muzică populară de la noi. Artistul acuză medicii că i-au furat inelele de aur mamei sale, după ce aceasta ar fi murit cu zile appeared first on Cancan.ro.