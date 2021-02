Poliția Giurgiu prădată de câțiva hoți cu tupeu. Cu ce pradă au plecat spărgătorii

23:50

Medicul Adina Alerts a analizat prospectele a două medicamente pe care românii le iau în mod constant atunci când se confruntă cu probleme de sănătate şi care se găsesc fără reţetă în farmacii. De asemenea, medicul a prezentat şi prospectul Ivermectinei despre care spune că acesta are efecte adverse minore. ''M-am uitat la prospectul Aspirinei. Iată în poza atașată câte reacții adverse are. Grave și foarte grave! Apoi am recitit prospectul Nurofenului. Sunt 4-5 pagini de reacții adverse, care mai de care mai grave și mai înspăimântătoare'', a spus Adina Alberts pe pagina sa de Facebook.