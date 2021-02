”Măcelarul” lui Bebino, implicat într-un incident violent în penitenciar. Cezar Petcu a fost înjunghiat de alt deținut

21:00

Dani Mocanu a fost și este, în continuare, unul dintre cele mai controversate personaje din showbizul românesc. De curând, acesta a fost întrebat de fanii lui, pe Instagram, câți copii are. Pentru că a fost […] The post Câți copii are Dani Mocanu, de fapt. Manelistul nici măcar nu le mai știe numărul: „Cred că…” appeared first on Cancan.ro.