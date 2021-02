Ministerului Educației, noi informații despre formularul pentru testarea elevilor! În ce condiții trebuie adus în prima zi de școală

23:40

Olivia Steer nu reușește să intre în posesia unei moșteniri, deși și-a câștigat dreptul, prin sentință judecătorească, în urmă cu opt ani! Nu este singură în demersul pe care l-a făcut la Judecătoria Carei, dar […] The post Olivia Steer, în “cruciada” pentru pământ. Ce a făcut fosta prezentatoare pentru a păstra averea familiei appeared first on Cancan.ro.