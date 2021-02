Ediție specială GSP LIVE la U Craiova - Dinamo » Urmărește emisiunea AICI!

19:40

Ianis Hagi, 22 de ani, mijlocașul ofensiv al lui Rangers, a declarat că vizita pe care i-au făcut-o părinții lui de sărbători l-a ajutat să-și îmbunătățească jocul.„Părinții mei mă vizitează de fiecare dată când au posibilitatea. Mă ajută, cu siguranță. Am fost norocos să-i am alături de Crăciun și de Revelion. Am fost foarte fericit! După Anul Nou, s-au întors în România, pentru a-și relua activitățile. ...