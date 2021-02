Rugby: Franţa a surclasat Italia, 50-10, în deschiderea Turneului celor Şase Naţiuni

15:00

Prim-ministrul Florin Cîţu a declarat, sâmbătă, că în acest moment nu ia în calcul o remaniere şi a negat existenţa unor scandaluri în coaliţia de guvernare, el precizând, totodată, că adoptarea Legii bugetului de stat va fi momentul consolidării coaliţiei, pentru următorii 4 ani de zile."Nu iau în calcul remanierea în acest moment, nu sunt scandaluri, cred că sunt... Este o coaliţie nouă, o coaliţie care vine după câţiva ani de zile de campanie electorală şi cred că suntem încă la început, dar este o coaliţie care devine din ce în ce mai puternică în fiecare zi şi veţi vedea că bugetul va fi acel moment care va solidifica această coaliţie pentru următorii 4 ani de zile", a declarat Florin Cîţu, la Spitalul "Dr. Carol Davila", fiind întrebat de un jurnalist dacă are în vedere o remaniere la nivelul Guvernului în urma "tuturor scandalurilor" care au apărut cu informaţii din "surse politice". El a subliniat, în context, că "bugetul este o provocare pentru orice coaliţie"."Am spus clar criteriile de la care pornim cu acest buget anul acesta, fără risipa banului public. V-am dat câteva exemple, cheltuieli de personal s-au dublat în patru ani de zile. Nu cred că performanţa celor care lucrează în administraţia publică s-a dublat în această perioadă. De aceea, în acest an am vorbit de câteva reforme şi una dintre ele este o reaşezare a legii salarizării, în care să reglăm veniturile celor din administraţia publică de performanţă. Este momentul să facem acest lucru, nu doar să promitem că vom creşte salariile în fiecare an şi fără să cerem ceva la schimb. Nu o cerem doar noi, o cer românii. Toţi românii vor un aparat public performant şi nu trebuie să ne fie frică să spunem acest lucru", a afirmat Cîţu.Premierul a reiterat şi faptul că trebuie stopate pierderile din companiile de stat."Pe de altă parte, bineînţeles, sunt acele companii de stat care au pierderi de ani de zile. Trebuie să spunem stop. Am spus stop, ajunge, aici oprim această hemoragie a banului public şi bătaia de joc asupra banului public. Cheltuielile cu subvenţiile, s-au dublat şi acestea în perioada 2016-2020, dar nu am văzut o performanţă mai bună a acestor companii, din contră, am văzut adâncirea pierderilor. Aşa că aceste companii de stat care au pierderi trebuie să vină cu un program de restructurare dacă vor să mai fie susţinute. Anul trecut am făcut acest lucru cu Tarom, se poate face acest lucru, multă lume a spus că nu se poate. Uitaţi-vă la Tarom, se restructurează, primeşte finanţare în continuare şi, la un moment dat, o să fie şi pe profit. Aşa vom face cu toate companiile de stat. Este posibil ca unele dintre ele să nu supravieţuiască sau unii dintre managerii care au administrat prost aceste companii în aceşti ani să nu supravieţuiască, dar ăsta este preţul pe care trebuie să-l plătească dacă vrem să mergem mai departe", a mai declarat premierul Florin Cîţu. AGERPRES / (A, AS - autor: Daniel Florea, editor: Marius Frăţilă, editor online: Ada Vîlceanu)