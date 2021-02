Andi Moisescu, selfie într-o ipostază rară în fața unui local din Straja. Unul dintre fani nu s-a putut abține și l-a luat peste picior

11:50

Medicul Radu Ciornei, specialist imunologie, le explică profesorilor ce trebuie să facă, începând de luni, atunci când elevii se întorc la școală, pentru a îi proteja pe cei mici, dar și pe ei, de noul […] The post Sfaturi pentru profesori după redeschiderea școlilor. Medicul Radu Ciornei: „Masca e superputerea!” appeared first on Cancan.ro.