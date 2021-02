Ciclism: Italianul Ganna, învingător în etapa a 4-a a cursei Etoile de Besseges; Grosu, locul 121

20:00

Zeci de mii de poliţişti au fost desfăşuraţi sâmbătă în India în faţa noilor proteste prevăzute de fermieri împotriva reformelor agricole ale guvernului, relatează AFP. Foto: (c) RAJAT GUPTA/EPAZece staţii de metrou au fost închise în centrul capitalei New Delhi - unde o reuniune a degenerat în ciocniri violente luna trecută - şi mii de poliţişti au instalat baricade şi baraje rutiere la marile intersecţii. Foto: (c) DIVYAKANT SOLANKI/EPASindicate ale fermierilor au cerut instalarea de baraje în toată ţara. Potrivit presei, fermierii şi susţinătorii lor au blocat drumuri şi au ocupat oficii pentru plata impozitelor în mai multe state, nefiind înregistrate violenţe. Foto: (c) RAJAT GUPTA/EPADin noiembrie, zeci de mii de fermieri au manifestat la periferia Delhi, cerând abrogarea reformelor care vizează liberalizarea pieţei de produse agricole, despre care susţin că vor propulsa sectorul agricol al ţării în mâinile companiilor. AGERPRES/(AS - autor: Violeta Gheorghe, editor online: Andreea Preda)