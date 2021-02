Numai mamă să nu fii! Mesajul extraordinar postat de Marcela Fota înainte să apară pentru prima dată la TV, după ce soțul ei a murit

12:30

Maria Ilioiu se confruntă cu anxietate și depresie, de când nu se mai regăsește în propria piele. Fosta ispită de la „Insula iubirii” trece printr-o dramă de vara trecută, când a mers la un medic […] The post Maria Ilioiu, mutilată la opt luni de la intervenția estetică. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” s-a demachiat în direct “Sunt foarte revoltată” appeared first on Cancan.ro.