ANPIS: 176.674 de beneficiari ai ajutorului social, în decembrie 2020

Şefa Clinicii de Pediatrie din Târgu Mureş, profesor universitar doctor Cristina Oana Mărginean, susţine că este foarte important pentru elevi să meargă la şcoală, întrucât socializarea şi comunicarea sunt esenţiale, ea atrăgând atenţia asupra creşterii numărului cazurilor de depresie, atacurilor de panică, auto-vătămărilor şi chiar a suicidului în rândul copiilor, în urma restricţiilor impuse în contextul pandemiei de COVID-19."Pentru copii este foarte important să meargă la şcoală pentru dezvoltarea şi formarea personalităţii acestora. Şi, în plus, dezvoltarea lui cognitivă şi abilităţile de comunicare, de învăţare şi tot ce înseamnă o dezvoltare complexă impun începerea şcolii. Un copil îşi câştigă toate aceste abilităţi dacă interrelaţionează cu ceilalţi copii, cu profesorii sau cu alte persoane. Aceştia trebuie să acumuleze noi cunoştinţe, să le aprofundeze, trebuie să intre în competiţie cu ceilalţi copii şi toate acestea sunt mult mai uşor de dobândit dacă ei merg la şcoală, la activităţi complementare (sport, muzică, activităţi în aer liber, etc) versus activităţi online. Socializarea şi comunicarea sunt esenţiale, fapt dovedit de creşterea depresiei, atacurilor de panică, a auto-vătămărilor şi chiar a suicidului; sunt studii care susţin o creştere de 9,3 - 33%. Nu este sănătos pentru copii să stea doar în faţa computerului, a televizorului; ei trebuie să comunice, să relaţioneze cu ceilalţi copii, să se joace, să râdă, să îşi facă prieteni, să aibă activităţi recreative comune, să îşi împărtăşească unele idei constructive, să lucreze în echipe. În plus, faptul că în ultimul an copiii nu au făcut sport, mişcare a dus la apariţia şi altor probleme de sănătate ca supraponderabilitate, afecţiuni nutriţionale, digestive, tulburări de statică. Recomand începerea şcolii", a declarat pentru AGERPRES dr. Cristina Oana Mărginean, care este şi prorector al Universităţii de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi Tehnologie din Târgu Mureş.Pe de altă parte, arată dr. Mărginean, odată cu începerea şcolii ar putea să crească numărul cazurilor de infecţii cu SARS-CoV-2, însă copiii trebuie învăţaţi să se protejeze, să folosească măştile corespunzător, să se spele pe mâini şi să se dezinfecteze corect."Am o oarecare temere că, dacă începe şcoala, va creşte numărul de cazuri şi ar trebui să educăm copiii în acest sens. Ei trebuie să înveţe să se protejeze. Trebuie să le spunem că acest virus se poate lua prin contact direct, deci se impune o distanţare de cel puţin 2 metri, mai ales dacă masca nu este purtată corespunzător de către ceilalţi copii. La intrarea în şcoală se va face triaj epidemiologic, iar copiii vor fi corect termometrizaţi. Copiii vor fi instruiţi şi să se spele şi să dezinfecteze corect pe mâini. Trebuie să existe suficiente dezinfectante la intrarea în şcoli, respectiv în sălile de clase. Ei nu vor sta în grupuri mari în pauză, vor merge pe rând la punctele sanitare. Dacă toate aceste recomandări vor fi amintite câteva săptămâni la rând, ulterior le vor intra în rutină aceste manopere/recomandări. Apoi trebuie să le explicăm că trebuie să poarte corect masca, care trebuie să acopere gura şi nasul şi să fie fixată pe nas. Masca va fi purtată permanent şi nu va fi tot timpul 'aranjată' cu mâna, mâna nefiind curată. Masca trebuie schimbată periodic, la 3-4 ore", a explicat dr. Cristina Oana Mărginean.În plus, consideră medicul, copiilor trebuie să li se explice practic cum anume îi poate proteja masca împotriva virusului, iar un exemplu concret ar fi demonstraţia cu oglinda."Cum explicăm unui copil mic cât este de importantă masca şi care este diferenţa între a purta şi a nu purta masca? Le explicăm că, dacă suflăm într-o oglindă sau într-un geam, vedem că apare condensul, dar dacă îşi pun masca, condensul nu mai apare. Deci masca are un rol foarte important în evitarea transmiterii virusului. Aceasta trebuie să fie sterilă, să fie cu cel puţin trei filtre, pentru că, dacă nu este adecvată, atunci nu îi protejează. Nu spun că nu este greu să poarte mască, dar purtarea corectă a măştii şi spălarea şi dezinfecţia mâinilor sunt cele mai importante lucruri care îi protejează de infecţia SARS-CoV-2. Eu lucrez în pandemie de aproape un an şi port zilnic 8 - 9 ore masca. Dar din două rele, o alegem pe cea mai puţin rea", a precizat doctorul.Şefa Clinicii de Pediatrie din Târgu Mureş este de părere că ideal ar fi ca părinţii să fie vaccinaţi, la fel şi cadrele didactice, întrucât copiii, care dezvoltă, de regulă, forme uşoare ale infecţiei cu SARS-CoV-2, pot fi vectori de transmitere a virusului la adulţi."La copiii sub 16 ani nu este recomandat vaccinul. Acum se fac studii pe segmentul de vârstă pediatrică şi probabil în câteva luni vom avea date noi şi poate că intră în discuţie şi vaccinarea acestora. Ar fi important ca şi părinţii să fie vaccinaţi, la fel şi profesorii să fie imunizaţi, şi acest lucru ar fi trebuit să fie realizat înainte de începerea şcolii. Copiii pot să fie vectori şi trebuie să ştim că la copii formele clinice sunt uşoare, ei dezvoltă febră, tuse, rinoree, mulţi pot avea doar manifestări digestive sau chiar fără simptome evidente. Foarte puţini copii au forme grave, dar ei pot să fie vectori pentru părinţi, pentru bunici, pentru profesori, pentru cei din anturajul lor. Un număr mic de dascăli sunt vaccinaţi în acest moment şi din acest punct de vedere începem şcoala puţin nepregătiţi. Dar pentru copii este esenţială începerea şcolii. Pandemia nu se va termina mâine, iar noi nu mai putem continua încă 1 an sau chiar mai mult cu şcoala online. 