Preşedintele american Joe Biden susţine că doreşte o ''competiţie extremă'' cu China, nu un ''conflict''

Pictorul Zamfir Dumitrescu, preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România în perioada 2002-2007, profesor universitar doctor, a murit pe 6 februarie 2021, a anunţat Uniunea Artiştilor Plastici (UAP) din România, într-o postare pe Facebook.* * *Pictorul Zamfir Dumitrescu s-a născut la 15 aprilie 1946, la Bucureşti.A absolvit Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" din Bucureşti, promoţia 1970, la clasa profesorului Corneliu Baba; doctor în "Estetica Artelor Plastice", Universitatea de Arte Bucureşti (2000). A fost asistent universitar (1970-1978) şi lector universitar (1978-1987) la Institutul de Arte Plastice "Nicolae Grigorescu" Bucureşti; conferenţiar universitar (1991-1993), profesor universitar doctor (1994-2000), conducător de doctorat (din 2001) la Universitatea de Arte Bucureşti; decanul Facultăţii de Arte Plastice Bucureşti (2000-2004), potrivit www.cdep.ro.A fost membru al Partidului Social Democrat (PSD), din 2004, şi deputat PSD de Bucureşti, în urma alegerilor din noiembrie 2004. La 23 martie 2006, a demisionat din PSD, devenind deputat independent.A fost membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România (din 1975) şi preşedintele Uniunii (2002-2007). Foto: (c) LUISIANA BIGEA / AGERPRES FOTOCa preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Zamfir Dumitrescu a susţinut fenomenul artistic contemporan, dezvoltând numeroase proiecte manageriale. A înfiinţat Şcoala de Arte şi Meserii "Dimitrie Paciurea", iar în calitate de deputat a iniţiat mai multe legi. Dintre acestea, cea mai importantă este Legea numărul 8/2006 privind acordarea indemnizaţiei compensatorii artiştilor pensionari, membri ai Uniunilor de Creatori legal constituite, Uniuni recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, potrivit Uniunii Artiştilor Plastici din România.Şi-a dedicat întreaga viaţă carierei de dascăl, la Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti, unde a contribuit la formarea a numeroase generaţii de artişti, fiind conducătorul lucrărilor de doctorat ale unor importanţi artişti plastici.Din 2004, a fost preşedinte al Alianţei Naţionale a Uniunilor de Creatori. În perioada iunie 2005 - martie 2006, a fost vicepreşedintele Comisiei pentru cultură, arte, mijloace de informare în masă. A fost membru al International Guild of Realism din Statele Unite ale Americii, al asociaţiei italiene CallforArt., al A.I.A.P.P.A călătorit prin numeroase oraşe ale lumii, rămânând ataşat Florenţei, pe care o considera ''capitala civilizaţiei şi luxului cultural", după cum el însuşi mărturisea într-un interviu acordat Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES, în anul 2014: "Eu am mers vreo 20-25 de ani în Norvegia. Am colindat toată coasta de vest a Norvegiei, de sus până jos, în special în zona Haugesund-Bergen. Acolo am mulţi prieteni, am multe cunoştinţe, am mulţi clienţi sau am avut mulţi clienţi, pentru că n-am mai fost acolo de aproape 20 de ani. Sunt îndrăgostit de aceste oraşe, care sunt mici, sunt nişte sătuţe, de fapt, dar au comodităţile şi facilităţile unor oraşe. Cred că acolo mi-ar plăcea să stau, ca spirit. Ca frumuseţe de oraş, eu consider însă Florenţa capitala civilizaţiei şi luxului cultural." Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTODin 1975, a avut o serie de expoziţii personale, în ţară şi în străinătate, expoziţii colective, de grup, participări internaţionale.Lucrarea sa, "Water stories" (2008), expusă la începutul anului 2009 la expoziţia concurs "Transparenti Variazioni" din Italia, organizată de Asociaţia Arianta Arte &Eventi din Veneţia, a obţinut, prin votul publicului, locul I. Lucrarea "One dollar painting" (realizată în 1997 în ulei pe pânză) a fost prezentă în Statele Unite ale Americii timp de trei ani, începând din 2008, la una din cele mai interesante expoziţii itinerante - intitulată "The New Reality: The Frontier of Realism in the 21st Century" - ale celor 56 de artişti plastici profesionişti din SUA, Canada, Olanda, Rusia, Franţa, Islanda, România, Norvegia, Finlanda, membri ai Asociaţiei International Guild of Realism, ale căror opere au fost selecţionate de un juriu de specialitate în toamna anului 2006, conform site-ului artindex.ro. Lucrarea artistului Zamfir Dumitrescu intitulată „Stefan Iordache în piesa „Crimă şi pedeapă”, 1970Foto: (c) ALEX TUDOR / AGERPRES FOTOLa 5 mai 2015 a deschis, la Galeria Senso din Bucureşti, o expoziţie personală de pictură, prima în ultimii 21 de ani, reunind peste 130 de lucrări, realizate în ultimii doi-trei ani.A publicat "Structuri plastice - structuri geometrice" (1984), "Leonardo - Structuri geometrico-plastice" (1988), "Ars Perspectivae" (2002), "Caiete de perspectivă artistică" (vol.I, 2004). "Ars Perspectivae", unicat între apariţiile editoriale din întreaga lume, a primit Premiul Academiei Române pe anul 2002.În 2002, pentru întreaga activitate, preşedintele României i-a acordat Ordinul Naţional "Pentru Merit", în grad de "Cavaler".A fost onorat cu mai multe distincţii, precum: Premiul pentru Pictură, acordat de Uniunea Artiştilor Plastici (1974 - Piteşti şi 1978 - Cluj); Premiul Academiei Române pe anul 2002; Premiul I la Balkan Artists's International Competition Real Painting (Sofia, 2004); Medalia de Aur pentru Pictură, la expoziţia "The 3rd Official Art Salon", care a avut loc la Caraguatatuba, în Brazilia, în luna ianuarie 2006. AGERPRES/(Documentare - Daniela Dumitrescu, editor: Andreea Onogea)