Fotbal - Liga I: Liderul FCSB, învins acasă de Academica Clinceni (0-1)

19:20

Preşedintele USR Iaşi, deputatul Cosette Chichirău, a afirmat că USR PLUS va sigura asigura stabilitatea guvernării locale, în pofida problemelor pe care le au liderii PNL Costel Alexe şi Mihai Chirica, pentru că proiectele trebuie să se deruleze în beneficiul ieşenilor."Preşedintele CJ Iaşi şi primarul din Iaşi au anumite probleme cu legea. Datoria noastră este să împingem problemele Iaşiului înainte. Noi trebuie să colaborăm cu aceşti oameni, cu partidul cu care suntem la guvernare, indiferent de ce se întâmplă. Că se autosuspendă, că nu se autosuspendă, interesul nostru este ca proiectele Iaşiului să progreseze. Nu este treaba noastră să ne ocupăm de problemele legale ale altora. Dar este treaba noastră să împingem proiecte. De aceea, suntem foarte îngrijoraţi, dar nu vom sta de o parte. USR va asigura stabilitatea guvernării locale în Iaşi. (...) Nu putem avea niciun fel de nepotism. Când aceste condiţii sunt îndeplinite, ne aşezăm la masă. (...) Nu cred că alianţa PNL-PSD se va întâmpla la Iaşi. (...) Nu este o soluţie pentru Iaşi şi atunci noi ne asumăm responsabilitatea să începem o discuţie instituţională, dincolo de problemele cu legea. USR-PLUS asigură stabilitatea guvernării locale", a afirmat Chichirău, duminică, într-o conferinţă de presă susţinută la Iaşi.Potrivit deputatei, USR PLUS nu se poate asocia cu Mihai Chirica şi Costel Alexe, dar trebuie să găsească o soluţie să fie "alături de PNL Iaşi în aceste condiţii"."Durează puţin până când soluţiile noastre de a intra la putere în Iaşi pot fi îndeplinite. (...) Avem un plan ca pe parcursul a câtorva luni să trasăm nişte paşi pe care fiecare organizaţie trebuie să o facă pentru a dobândi încrederea unii în alţii. Mai devreme de trei luni eu nu văd o discuţie despre viceprimari. (...) Pe parcursul a trei-patru luni, fiecare organizaţie face câte un pas către o soluţie comună. Am decis să facem paşi mici către o înţelegere care se bazează pe proiecte şi să lăsăm legea să îşi facă treaba. Avem încrederea că alegătorii noştri nu vor spune că am bătut palma cu cei cu probeleme legale, ci că USR PLUS îşi doreşte să învingă nişte proiecte de la guvernare", a adăugat Chichirău.PNL nu deţine majoritatea în Consiliul Local al municipiului Iaşi, având 11 consilieri, în timp ce USR PLUS deţine 9 mandate, PSD are cinci mandate, iar PMP două. AGERPRES/(A - autor: Livia Popescu, editor: Mihai Simionescu, editor online: Andreea Preda)