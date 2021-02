SUPER BOWL LV » Tampa Bay Buccaneers a câștigat trofeul „Vince Lombardi”, după ce a învins Kansas City Chiefs

23:40

Ovidiu Popescu (26 de ani) a comentat incidentul de la finalul meciului câștigat de FCSB cu Dinamo, 1-0, când a lovit și a rupt placajul de deasupra tunelului care duce la vestiare, pe care era inscripționat „FC Dinamo București 1948”.„Pagube? Nu cred că am produs pagube. Nu am vrut, eram foarte bucuros că am câștigat. Nu credeam că este așa subțire acea pancartă, nu mă gândeam că se poate sparge atât de ușor. ...