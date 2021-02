Unul dintre cei mai importanți Duduieni, prins în offside. Anaser, chemat din fața instanței dintr-un motiv rușinos

07:50

Vestea proastă la început de săptămână! Potrivit noilor date afișate în cadrul cursului valutar interbancar, euro este din nou în creștere, din păcate pentru toți românii care au rate și chirii plătite în moneda europeană. […] The post Curs valutar BNR luni, 8 februarie 2021. Vești proaste la început de săptămână: Cât a ajuns să coste azi 1 euro appeared first on Cancan.ro.