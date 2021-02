Cota 3: Selecțiile zilei sunt aici!

10:20

Vergil Voineagu, fostul președinte al Institutului Naţional de Statistică, a încetat din viața la vârsta de 69 de ani. El a condus instituția între (2005-2013) și catedra de statistică a ASE-ului (1999-2013). Tristul anunț a […] The post Doliu în mediul universitar din București. Un profesor cunoscut de la ASE a încetat din viață. Avea 69 de ani appeared first on Cancan.ro.