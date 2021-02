Ludovic Orban, despre revocarea Avocatului Poporului: „În cel mai scurt timp posibil” - Se pregătește și înlăturarea lui Florin Iordache

15:00

Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care vor fi plafonate sporurile bugetarilor și vor fi eliminate voucherele de vacanță pentru acest an. Potrivit unor surse guvernamentale, documentul ar urma să fie adoptat în ședința de miercuri a Cabinetului Cîțu. Sporurile bugetarilor ar putea fi plafonate la 20%, în plus nici sporurile pentru prefecți nu vor mai exista. Asta pentru că guvernul vrea să reducă deficitul bugetar, relatează Realitatea PLUS, care citează surse politice.