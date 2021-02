Nadia Comăneci, în doliu! Fosta gimnastă a pierdut o persoană dragă. „Dumnezeu să o odihnească în pace”

13:10

Show-ul ”Românii au talent”, de pe Pro TV, se va difuza de două ori pe săptămână. Pe lângă ziua obișnuită a emisiunii, vineri, telespectatorii își vor putea urmări concurenții și jurații preferați și în zilele […] The post Diseară este Românii au Talent! De ce transmite Pro TV show-ul și în ziua de luni appeared first on Cancan.ro.