Alte restricții de circulație! Austria impune noi reguli de intrare pe teritoriul său

13:50

Roxana Nemeș, una dintre concurentele din echipa Faimoșilor de la Survivor, a avut parte în trecut de un moment mai puțin plăcut, care i-a adus un fel de popularitate pe care nu o dorește nimeni. […] The post Detalii uitate despre Roxana Nemeș de la Survivor. Cine o filma, acum mai mulți ani, în timp ce făcea amor appeared first on Cancan.ro.