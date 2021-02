Viitorul - FC Voluntari 0-1. Explicațiile constănțenilor pentru un nou pas greșit în Liga 1: „Nu e o scuză, dar s-a văzut asta”

20:10

Bela Fejer (25 de ani, portar) a plecat de la Sepsi după doar două meciuri.Covăsnenii au fost nevoiți să apeleze la Fejer, care era împrumutat la Nyíregyháza, Ungaria, din cauza situației epidemiologice din lot. Acesta a apărat la Sepsi doar în două partide - 2-2 vs. FC Voluntari și 3-3 vs. Poli Iași. Acum, a revenit la gruparea maghiară, tot sub formă de împrumut. ...