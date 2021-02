Coronavirus: Echipa de experţi ai OMS din China susţine marţi o conferinţă de presă

20:40

După ce timp de un an 125 de elevi bihoreni s-au implicat într-un concurs despre dropie şi natura înconjurătoare, 'Natură fără frontiere', câştigătorii acestuia îşi vor primi premiile - diplome şi obiecte personalizate - în următoarele două săptămâni, a anunţat luni Asociaţia Milvus Transilvania Vest."Dropia are o importanţă foarte mare pentru noi, pentru bihoreni, fiind singurul loc din România unde mai cuibăreşte. Când erau părinţii noştri la şcoală, ei au învăţat că dropia este pasărea Bărăganului, că în ţară mai erau zone consacrate, dar azi numărul lor a scăzut atât de mult, încât nu se mai întâlnesc dropii decât în această parte a ţării, la Salonta. Am dorit să sensibilizăm copiii pentru protejarea acestei specii vulnerabile şi să creştem în ei sentimentul de mândrie că în zona lor, adică în judeţ şi la Salonta, trăieşte această pasăre, ameninţată cu dispariţia, de importanţă globală", a declarat, luni, pentru AGERPRES, Laura Turdean, responsabil de comunicare din partea asociaţiei Milvus Transilvania Vest (filială a Grupului Milvus).Potrivit unui comunicat al asociaţiei, concursul a fost lansat în noiembrie 2019 şi a reunit 552 de copii din judeţ (secţiile română şi maghiară), adresat în special elevilor care trăiesc în zone ce fac parte din arii protejate Natura 2000 sau limitrofe. Până la final, 125 de elevi au parcurs toate cele trei etape ale concursului.Echipele au fost formate din câte trei elevi şi au purtat nume precum Cavalerii naturii, Cei trei verzi, Eco-drop, Primăvara, Rise and Shine, Nufărul alb, Green Nature, Baby Dropia, Căprioarele, Frunzuliţele.Ei au avut ocazia să-şi dezvolte gândirea logică, imaginaţia, creativitatea, spiritul de echipă, întrucât trebuiau să rezolve exerciţii practice, să scrie compuneri (ex. un anunţ matrimonial pentru căutarea unui dropioi), să creeze ilustraţii (ex. o compoziţie artistică cu o pană de dropie), să facă împreună o acţiune ecologică sau să joace diverse roluri (ex. un dropioi în timpul unui ritual de curtare sau al unui judecător, avocat sau inculpat în cadrul unui tribunal ecologic).Premierea câştigătorilor a avut loc pe 17 decembrie 2020, în cadrul unei sesiuni online, iar distribuirea diplomelor şi a premiilor - obiecte personalizate (tricouri, geci impermeabile, rucsacuri, termosuri, căni) cu dropia şi alte valori naturale - va avea loc în următoarele două săptămâni.Concursul adresat elevilor bihoreni s-a derulat sub umbrela proiectului http://www.dropia.eu/ "Conservarea, protejarea şi promovarea valorilor naturale din zona transfrontalieră Salonta - Békéscsaba, ROHU-14 - The Nature Corner", cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Ungaria, în valoare totală de 3 milioane de euro. AGERPRES/(A,AS-autor: Eugenia Paşca, editor: Antonia Niţă, editor online: Irina Giurgiu)