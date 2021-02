Arhiepiscopul Dunării de Jos s-a rugat pentru medicul erou de la Piatra Neamţ şi pentru copiii din şcoli

08:30

50 de europaprlamenari, între care Eugen Tomac (PMP), Marian-Jean Marinescu (PNL), Nicolae Ştefănuţă (USR), Siegfried Mureşan (PNL), Dragoş Pîslaru (PLUS), Ramona Strugariu (PLUS) şi Dragoş Tudorache (PLUS), Gheorghe Falcă (PNL) şi Vlad Gheorghe (USR) au semnat o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în care îi solicită să-l demită pe Josep Borell, şeful diplomaţiei europene.