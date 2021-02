Grădina Zoologică din Piatra Neamț se va desființa. Ce spun locuitorii orașului

10:50

Monica Roșu este mămică în premieră, începând cu prima zi a acestei săptămâni! Fosta gimnastă a născut, iar în urmă cu doar câteva minute le-a dat fanilor vestea cea mare. Monica Roșu avea să urce […] The post Monica Roșu a născut: ”Ziua de ieri mi-a adus cea mai prețioasă medalie!” appeared first on Cancan.ro.