Cu cine rămân fetițele lui Pepe și ale Ralucăi Pastramă, după divorțul celor doi. Unde vor locui micuțele, de acum încolo

11:50

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a declarat că a vizitat mai multe unități de învățământ în prima zi de școală și a observat că măsurile de prevenție au fost respectate. Acesta a mai spus că […] The post Sorin Cîmpeanu, anunț pentru elevi! Se vor mai închide școlile? appeared first on Cancan.ro.