Bianca Drăgușanu, mesaj cu subînțeles la adresa lui Alex Bodi „Unii ajung la viermi, iar alţii la bulău”

12:40

Cosmina Grigore avea să fie diagnosticată cu cancer la sân în urmă cu nouă ani. Starea s-a agravat, ulterior trecând prin două operații. Acum este ok și a venit în studioul Vorbește Lumea, unde le-a […] The post Drama Cosminei Grigore, dezvăluiri cutremurătoare: ”Moartea mi-a dat putere!” appeared first on Cancan.ro.