Nașul Pepe și-a botezat nepoțica de la Londra: “Nașele sunt Rosa și Maria”

14:00

Primarul orașului Piatra Neamț a realizat un sondaj de opinie cu privire la grădina Zoologică din oraș. Astfel, în urma rezultatelor 65% dintre respondenții din Piatra Neamț au considerat că Grădina Zoologică ar trebui […] The post Grădina Zoologică din Piatra Neamț se va desființa. Ce spun locuitorii orașului appeared first on Cancan.ro.