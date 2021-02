postBrexit Relaţiile cu UE au fost problematice în ultimele şase săptămâni, afirmă David Frost

16:20

Ministrul Tineretului şi Sportului, Eduard Novak, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că ordinele de ministru vechi, semnate de doi dintre predecesorii săi, privind dreptul de folosinţă gratuită a Federaţiei Române de Rugby asupra Stadionului Arcul de Triumf după încheierea lucrărilor de construcţie, nu au nicio valoare şi că pot fi rupte."Din ce ştiu există promisiuni, ordine de ministru, de la doi miniştri, dar nu le dau numele că nu are sens. Ei promit (n.r. - în ordinele de ministru) că după reabilitarea stadionului prin Hotărâre de Guvern acesta va reintra în folosinţă gratuită a Federaţiei Române de Rugby. Nu se poate aşa ceva. Acela (n.r. - documentul) putem să îl rupem aici. Nu are nicio valoare acel document. Cum să promiţi tu, ministru, că dai prin Hotărâre de Guvern? De unde ştii tu peste 3-4 ani ce va aproba Guvernul? Am avut o discuţie cu preşedintele federaţiei (n.r. - Alin Petrache), iar fiecare ne-am retras din discuţie cu părerea personală. Eu am spus ce consider şi ce îmi doresc şi atâta tot", a spus Novak în conferinţa de presă organizată cu ocazia preluării arenei de la Compania Naţională de Investiţii.Eduard Novak a menţionat că principala cauză a litigiului cu FRR privind Stadionul Arcul de Triumf este managementul defectuos al Ministerului Tineretului şi Sportului din ultimii ani."Situaţia de azi a Stadionului Arcul de Triumf se datorează managementului defectuos de la MTS pe ani întregi. Eu cred că este cazul să schimbăm şi să ajungem la un echilibru pentru toate sporturile. Nu cred că pentru fanii rugby-ului contează cine administrează stadionul. Important este ca rugby-ul să îşi găsească toate condiţiile de pregătire. Nu înţeleg de ce ministrul trebuie să dea astăzi explicaţii în conferinţă de presă, ca să spună ce? Stadionul a fost mereu în proprietatea MTS dat în folosinţă gratuită. Arena a fost reabilitată în cadrul proiectului EURO 2020. Cum vine rugby-ul să solicite acest stadion poate să vină şi federaţia de fotbal să solicite, pentru că s-a reabilitat în cadrul acestui proiect. Consider că eu trebuie să apăr legea şi interesele sportului şi al acestui minister. Şi să pun în echilibru sportivii şi sporturile. Între ministere, MTS are al doilea cel mai mare patrimoniu, adică 330 plus 1 de spaţii imobiliare în care sunt incluse săli şi alte spaţii. Iar de când sunt la minister în proporţie de 70-80% vorbesc despre aceste lucruri", a menţionat Novak.Ministrul a atenţionat Federaţia Română de Rugby că îi va impune să facă performanţă dacă doreşte în continuare finanţare de la MTS."Între cele 70 de federaţii finanţate de MTS, Federaţia Română de Rugby se află pe locul 5. Cred că este o poziţie fruntaşă într-un pluton în care chiar nu ştiu dacă îşi merită locul. Vă promit, indiferent care va fi managementul rugby-ului de acum încolo, o să impunem să facă performanţă dacă o să dorească finanţare de la noi. Eu îmi doresc reformarea sportului pentru ca peste 8-12 ani să vorbim despre nişte rezultate calculabile. De la 1 ianuarie am trimis Corpul de Control la toate subordonatele MTS pentru că dorim să începem de la zero şi să dăm un mesaj că vremurile se schimbă. Trebuie să ajungem la un echilibru", a explicat el. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOEvenimentul organizat cu ocazia preluării Stadionului Arcul de Triumf de la Compania Naţională de Investiţii nu a fost amânat de teama protestelor fanilor rugby-ului, susţine ministrul: "Prima oară am renunţat la conferinţa de la stadion pentru că era zăpadă, nu era curăţat şi am avut mici deficienţe de organizare. Nu îmi era teamă de un protest. Am văzut deja proteste... proteste se pot face şi în faţa MTS".Eduard Novak nu se gândeşte la profit şi speră ca MTS să îşi acopere măcar cheltuielile cu administrarea arenei. "Pentru noi, ca finanţatori ai sportului românesc, care cheltuim şi împărţim 100 de milioane de euro anual, ce ar însemna acest profit de la stadion? Pentru noi profit ar fi să reuşim să ajungem pe zero la sfârşitul fiecărui an. Nu se urmăreşte niciun profit, trebuie să ieşim pe zero şi e perfect pentru noi. Vrem să deschidem uşile şi stadionul să fie un hub al sportului românesc, pentru tineri, pentru familii, pentru rugby. Noi azi am semnat, avem şase luni mentenanţa stadionului de către constructor. În aceste luni trebuie să ne organizăm, să obţinem avizele şi să facem o echipă de administrare. Când o să preluăm vom da concret ce activităţi vom face acolo, la ce oră şi profitul pe care îl putem face", a adăugat el.Novak a menţionat că rugby-ul va avea prioritate pe Stadionul Arcul de Triumf şi îl va putea folosi gratuit."Noi am promis şi în discuţiile cu fanii şi cu reprezentanţii Federaţiei Române de Rugby că se vor antrena acolo, că îşi vor organiza meciurile acolo, că vor avea baza de antrenament... totul gratuit. Şi rugby-ul va avea prioritate. Dar până azi nu avem nicio propunere decentă şi nici măcar un calendar de competiţii şi antrenamente din partea federaţiei de rugby", a afirmat ministrul.Întrebat dacă este dispus să ajute Federaţia Română de Rugby să joace meciuri pe arenele de fotbal moderne din România, precum Arena Naţională, ministrul a răspuns: "Trebuie să luăm în considerare ce aparţine de noi. Până unde ni se întinde mâna. Stadionul Rapid de exemplu aparţine de Ministerul Transporturilor. Eu îmi doresc să ajut pe toată lumea, dar eu trebuie să am o viziune naţională şi un balans pentru toate sporturile. Nu ştiu dacă se poate disputa rugby pe Arena Naţională. Nu ştiu funcţionalitatea Arenei Naţionale".Chestionat dacă există un stadion de rugby în România la standarde europene în afară de Arcul de Triumf, ministrul a răspuns: "Nu cred".Ministerul Tineretului şi Sportului a preluat, marţi, oficial, Stadionul Arcul de Triumf de la Compania Naţională de Investiţii, care a realizat lucrările de construcţie şi amenajare a obiectivului în vederea găzduirii la Bucureşti a patru meciuri din cadrul Campionatului European de fotbal. Foto: (c) CRISTIAN NISTOR / AGERPRES FOTOEvenimentul de preluare s-a desfăşurat într-o conferinţă de presă la sediul MTS, deşi iniţial fusese programat la 28 ianuarie la Stadionul Arcul de Triumf. Amânarea şi mutarea evenimentului au venit pe fondul acuzelor lansate de Federaţia Română de Rugby, care solicită MTS cedarea Stadionului Arcul de Triumf în folosinţă gratuită pentru 49 de ani, aşa cum prevăd documentele semnate înainte de predarea fostului stadion pentru modernizare.La 28 ianuarie, Federaţia Română de Rugby a acuzat Ministerul Tineretului şi Sportului, într-un comunicat de presă, că încearcă să "naţionalizeze" Stadionul Arcul de Triumf, după ce acesta a fost construit de Compania Naţională de Investiţii."Federaţia Română de Rugby a luat act de propunerea Ministerului Tineretului şi Sportului de a lansa în dezbatere publică proiectul de hotărâre de guvern privind trecerea Stadionului Naţional de Rugby Arcul de Triumf în folosinţă exclusivă a Ministerului Tineretului şi Sportului. Suntem de-a dreptul consternaţi de această poziţionare şi vom lua toate măsurile legale şi umane pentru a evita această noua naţionalizare pusă la cale de MTS. Îi asigurăm pe toţi cei care nu vor să ţină cont de documente şi de istoria de peste 108 ani, că nu vom capitula şi vom lupta pentru stadionul nostru. Sperăm că domnul ministru Novak va respecta documentele, tradiţia şi istoria sportului nostru şi va reda dreptul de folosinţă gratuită pe 49 de ani Federaţiei Române de Rugby. Nu credem ca domnul Novak va încerca să se situeze deasupra deciziei Regelui Carol şi primarului Grigore Gheorghe Cantacuzino care au dat acest teren pentru rugby. Speram să nu fie părtaş la o asemenea pagina de ruşine a sportului românesc", mai menţionează FRR, care a precizat că va "lupta" inclusiv în instanţă pentru stadionul său, se arăta în comunicatul FRR de la acea dată.De cealaltă parte, MTS a precizat că de investiţia făcută de statul român în această arenă trebuie să poată beneficia şi alte sporturi. MTS susţine că este "administrator de drept al acestui obiectiv de interes naţional" şi că pe noua arenă vor avea loc în continuare meciuri ale echipelor naţionale de rugby, dar şi alte competiţii sportive în baza unui calendar gestionat de minister. În opinia conducerii MTS, nu există prevederi legale pentru revenirea în folosinţă gratuită către Federaţia Română de Rugby.De altfel, ministerul a acuzat FRR că vrea să obţină venituri de pe urma noului stadion, deşi acesta a fost construit din bani publici. "Nu poate fi acceptată ipoteza ca o persoană juridică de drept privat, respectiv o singură federaţie sportivă să încerce să forţeze primirea dreptului unic de folosinţă gratuită asupra acestui centru sportiv şi să obţină venituri de pe urma sa. Ministerul Tineretului şi Sportului sprijină sportul şi sportivii români şi nu poate accepta situaţia ca anumite persoane sau grupuri de interese să realizeze profit de pe urma unei investiţii a statului", a notat MTS într-un comunicat de presă.Suporterii de rugby din România au format, la 7 februarie, un lanţ uman în jurul Stadionului Arcul de Triumf în semn de protest faţă de preluarea de către Ministerul Tineretului şi Sportului a arenei recent construite de Compania Naţională de Investiţii. Ei au afişat pancarte pe care era inscripţionate mesaje precum "Stroe şi Novak au defrişat stejarii", "Atenţie, rechini imobiliari", dar şi un banner cu "Arcul e casa rugby-ului" care a fost legat de gardul noului stadion. Foto: (c) RADU TUTA / AGERPRES FOTOLa 4 decembrie 2020 a avut loc recepţia proiectului de investiţii Stadionul Arcul de Triumf, realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii. Stadionul Arcul de Triumf, care a costat 37 de milioane de euro, este al doua arenă finalizată dintre cele patru pe care România s-a angajat că le va moderniza pentru organizarea EURO 2020 la Bucureşti. Primul a fost Stadionul Steaua, a cărui recepţie a avut loc la 27 noiembrie 2020. Celelalte două arene pe care România le-a ales pentru a le moderniza sunt Rapid, care este aproape de finalizare, şi Dinamo, la care lucrările încă nu au început. Din cauza unor probleme juridice, reconstrucţia stadionului Dinamo a fost amânată şi s-a luat decizia ridicării unei noi arene în interiorul parcului sportiv.România a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Naţională din Capitală. EURO 2020, ediţie aniversară care celebrează 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfăşura în perioada 11 iunie - 11 iulie 2021 în 12 oraşe: Bucureşti (România), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scoţia), Bilbao (Spania).AGERPRES (A-autor: Marius Ţone, editor: Mircea Lazaroniu, editor online: Irina Giurgiu) Citeşte şi: Rugby: Căpitanul naţionalei, Mihai Macovei - Arcul de Triumf a fost şi este casa noastră Rugby: Federaţia solicită MTS să comunice care sunt ''grupurile de interese'' din jurul stadionului Johannes van Heerden: Sper ca MTS să lase acest stadion rugby-ului, nu să-l dea fotbalului MTS: Nu există prevederi legale pentru revenirea în folosinţă gratuită către FRR a Stadionului Arcul de Triumf Rugby - Alin Petrache: Nu ne dorim administrare şi proprietate, dorim 49 de ani de folosinţă gratuită a stadionului Arcul de Triumf MTS: De investiţia de la Arcul de Triumf trebuie să poată beneficia şi alte sporturi, este o problemă de echidistanţă