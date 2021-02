Fiul milionarului Cristian Țânțăreanu, reclamat la 112 pentru agresiune. Ce au descoperit polițiștii care au intervenit de urgență la Corbeanca

17:40

Rita Mureșan își sărbătorește astăzi ziua de naștere. Creatoarea de modă a fost invitată în platoul unei emisiuni de televiziune unde a sărbătorit momentul, dar a făcut și unele dezvăluiri cutremurătoare. Rita Mureșan a fost […] The post Rita Mureșan, cu ochii în lacrimi! Amintiri dureroase chiar de ziua ei.„ Am rugat-o pe mama să nu plece atunci” appeared first on Cancan.ro.