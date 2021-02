Pancu, replică acidă pentru Cristea după debutul la Poli Iași: „E o glumă tristă dacă a spus asta! Îi dau câteva lecții în direct”

22:00

Petrolul Ploiești s-a calificat în „sferturile” Cupei României, după 3-0 cu Poli Iași, iar Viorel Moldovan (48 de ani) a declarat că este mulțumit de transferurile realizate în această iarnă, dar se va bucura atunci când echipa va ajunge în play-off.„Vreau să îmi felicit băieții pentru interpretarea jocului. Au aplicat ceea ce am lucrat și pregătit la antrenamente. Am fost exacți în defensivă. Ne- am organizat tactic din punct de vedere defensiv. ...