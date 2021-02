Braşov: Patru autovehicule, implicate într-un accident pe DN 11; au fost răniţi doi pasageri dintr-un microbuz

09:50

Documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau, a fost selectat pe lista scurtă a producţiilor cinematografice propuse pentru o nominalizare la premiile Oscar la categoriile "cel mai bun documentar" şi "cel mai bun lungmetraj internaţional", a anunţat marţi seară Academia de film americană (Academy of Motion Picture Arts and Sciences - AMPAS).Este pentru prima oară când un film românesc a fost selectat pe lista scurtă de propuneri pentru nominalizare la două categorii ale premiilor Oscar.România s-a mai aflat o singură dată pe o astfel de listă scurtă în anul 2013, cu lungmetrajul "După dealuri", regizat de Cristian Mungiu. Atunci, "După dealuri" a fost selectat pe o listă scurtă de nouă lungmetraje propuse spre nominalizare la categoria "cel mai bun film străin", dar, în final, nu s-a regăsit printre cele cinci filme nominalizate. Documentarul "colectiv", coproducţie România-Luxemburg, regizat de Alexander Nanau, este o poveste captivantă ce prezintă eforturile comune depuse de medici, oficiali guvernamentali şi jurnalişti de investigaţie, care luptă împotriva corupţiei în timp ce descoperă o fraudă de amploare în sistemul de sănătate din Bucureşti după incendiul din clubul Colectiv, care a avut loc pe 30 octombrie 2015.De asemenea, o coproducţie cu participare românească, filmul "Quo Vadis, Aida?", regizat de Jasmila Zbanic, se află pe lista scurtă a filmelor propuse spre nominalizare la categoria "cel mai bun lungmetraj internaţional".Potrivit revistei Variety, AMPAS a anunţat listele scurte de propuneri pentru nominalizare la nouă categorii ale premiilor Oscar din 2021. Categoriile şi numerele filmelor propuse sunt următoarele: lungmetraj documentar (15), scurtmetraj documentar (15), lungmetraj internaţional (15), machiaj şi coafură (10), coloană sonoră (15), cântec original (15), scurtmetraj animat (10), scurtmetraj de ficţiune (10) şi efecte vizuale (10).Procedura de votare pentru alcătuirea acestor liste scurte s-a încheiat pe 5 februarie şi va continua în perioada 5-9 martie pentru alegerea finală a nominalizărilor oficiale. Nominalizările la premiile Oscar vor fi anunţate pe 15 martie, iar câştigătorii vor fi anunţaţi la gala premiilor Oscar, care va avea loc pe 25 aprilie.Prezentăm mai joi listele scurte cu filmele propuse spre nominalizare la cele nouă categorii ale premiilor Oscar:Cel mai bun documentar: "All In: The Fight for Democracy", "Boys State", "colectiv", "Crip Camp", "Dick Johnson Is Dead", "Gunda", "MLK/FBI", "The Mole Agent", "My Octopus Teacher", "Notturno", "The Painter and the Thief", "76 Days", "Time", "The Truffle Hunters", "Welcome to Chechnya".Cel mai bun scurtmetraj documentar: "Abortion Helpline, This Is Lisa", "Call Center Blues", "Colette", "A Concerto Is a Conversation", "Do Not Split", "Hunger Ward", "Hysterical Girl", "A Love Song for Latasha", "The Speed Cubers", "What Would Sophia Loren Do?".Cel mai bun lungmetraj internaţional: "Quo Vadis, Aida?" (Bosnia şi Herţegovina), "The Mole Agent" (Chile), "Charlatan" (Cehia), "Another Round" (Danemarca), "Two of Us" (Franţa), "La Llorona" (Guatemala), "Better Days" (Hong Kong), "Sun Children" (Iran), "Night of the Kings" (Coasta de Fildeş), "I'm No Longer Here" (Mexic), "Hope" (Norvegia), "colectiv" (România), "Dear Comrades!" (Rusia), "A Sun" (Taiwan), "The Man Who Sold His Skin" (Tunisia).Coafură şi machiaj: "Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", "Emma", "The Glorias", "Hillbilly Elegy", "Jingle Jangle: A Christmas Journey", "The Little Things", "Ma Rainey's Black Bottom", "Mank", "One Night in Miami...", "Pinocchio".Coloană sonoră: "Ammonite", "Blizzard of Souls", "Da 5 Bloods", "The Invisible Man", "Jingle Jangle: A Christmas Journey", "The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)", "The Little Things", "Mank", "The Midnight Sky", "Minari", "Mulan", "News of the World", "Soul", "Tenet", "The Trial of the Chicago 7".Cântec original: "Turntables" (din filmul "All In: The Fight for Democracy"), "See What You've Done" (din "Belly of the Beast"), "Wuhan Flu" (din "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan"), "Husavik" (din "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga"), "Never Break" (din "Giving Voice"), "Make It Work" (din "Jingle Jangle: A Christmas Journey"), "Fight For You" (din "Judas and the Black Messiah"), "lo Sě (Seen)" (din "The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)", "Rain Song" (din "Minari"), "Show Me Your Soul" (din "Mr. Soul!"), "Loyal Brave True" (din "Mulan"), "Free" (din "The One and Only Ivan"), "Speak Now" (din "One Night in Miami..."), "Green" (din "Sound of Metal"), "Hear My Voice" (din "The Trial of the Chicago 7").Scurtmetraj animat: "Burrow", "Genius Loci", "If Anything Happens I Love You", "Kapaemahu", "Opera", "Out", "The Snail and the Whale", "To Gerard", "Traces", "Yes-People".Scurtmetraj de ficţiune: "Bittu", "Da Yie", "Feeling Through", "The Human Voice", "The Kicksled Choir", "The Letter Room", "The Present", "Two Distant Strangers", "The Van", "White Eye".Efecte vizuale: "Birds of Prey and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn", "Bloodshot", "Love and Monsters", "Mank", "The Midnight Sky", "Mulan", "The One and Only Ivan", "Soul", "Tenet", "Welcome to Chechnya". 