VIDEO Coronavirus/ Sorin Cîmpeanu: Până acum nu au apărut cazuri de elevi cu simptome sau confirmate

11:50

Regizorul francez de origine română Michel Fagadau (Mihai Făgădău) s-a născut la 12 martie 1930, la Bucureşti. A plecat din România, împreună cu părinţii, în timpul războiului, din cauza activităţilor cu tentă antifascistă ale tatălui. Familia a locuit, timp de doi ani, în Orient, iar după terminarea războiului, s-a stabilit la Paris.A absolvit studiile liceale la Paris. Vocaţia sa pentru teatru s-a născut atunci când a asistat, la vârsta de opt ani, la o reprezentaţie a scrierii "Fantomele" a dramaturgului norvegian Henrik Ibsen. Apoi a decis să urmeze studii teatrale în Marea Britanie unde a fost admis la Royal Academy of Dramatic Arts, scria, în februarie 2011, AFP.La absolvire, în 1957, s-a angajat la Royal Shakespeare Company. El a interpretat rolul Laertes din piesa "Hamlet" a lui William Shakespeare şi rolul Orfeu din "Euridice" de Jean Anouilh. Însă Michel Fagadau şi-a descoperit dorinţa de a conduce el însuşi actori. Prima sa piesă ca regizor a fost "Voulez-vous jouer avec moâ?" de Marcel Achard, care a fost jucată la Royal Shakespeare Company.În anii '60, în trecere prin Paris, a întâlnit doi producători englezi care i-au oferit conducerea "Théâtre de la Gaîté-Montparnasse". Michel Fagadau, care nu avea decât 24 de ani, a condus teatrul reuşind să satisfacă atât exigenţele economice, cât şi pe cele artistice. El nu a ezitat să traducă şi să pună în scenă scriitori străini, în general anglofoni, încă necunoscuţi publicului parizian, cum ar fi Ann Jellicoe, Murray Schisgal sau John Guare, preciza AFP.A rămas la conducerea "Théâtre de la Gaîté Montparnasse" până în 1990. În 1994, a devenit regizor artistic la "Comédie des Champs Elysée" şi "Studio des Champs-Elysée" din Paris, conform site-ului https://www.theatresparisiensassocies.com. Dintre spectacolele puse în scenă de Michel Fagadau la "Comedie des Champs-Elysées" de numără "Colombe" de Jean Anouilh, "Love" de Murray Schisgal, "Le Miroir" de Arthur Miller, "The Navel" de Jean Anouilh, "Le Plan B" de Andrew Payne, "L'Anniversaire" de Harold Pinter, "Le Démon de Hannah" de Antoine Rault, "Vivien Leigh's last press conference" de Marcy Lafferty, "Hannah's Demon" de Antoine Rault, "The Birthday" de Harold Pinter, "Talk to me about love" de Philippe Claudel, "Dinner with friends" de Donald Marguiles, "In complete confidence" de Donald Marguiles, precizează site-ul https://www.theatresparisiensassocies.com. Alte producţii regizate de Fagadau sunt: "Les marchands de gloire", "Au théâtre ce soir", "La vie est trop courte", "La crécelle", "Foot-Ball", "Sherlock Holmes", "La folle de Chaillot", "Hide Hide", "Lorna et Ted", "Si Guitry m'était conté", notează site-ul imdb.com. Ultima sa creaţie a fost "Le Nombril" de Jean Anouilh. Michel Fagadau a murit la 10 februarie 2011, la Paris. AGERPRES/(Documentare - Marina Bădulescu, editor: Suzana Cristache Drăgan) Sursa foto: theatresparisiensassocies.com