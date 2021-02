Judd Apatow face o comedie despre realitatea filmărilor în pandemie

12:00

Celebrul actor american Danny Trejo își va lansa memoriile. Volumul “Trejo: My Life of Crime, Redemption și Hollywood”, scris în colaborare cu Donal Logue, va fi publicat simultan în limbile engleză și spaniolă la imprintul […] Articolul Danny Trejo își lansează memoriile: „My Life of Crime, Redemption, and Hollywood” apare prima dată în Apropo.ro.