Cum arată fiica cea mare a lui Kobe Bryant la un an de la moartea acestuia. A împlinit 18 ani și a devenit model

10:40

Florin Călinescu este considerat de fanii Românii au talent ca fiind cel mai carismatic membru al juriului. În ediția a doua a sezonului 11, juratul a făcut un gest prin care le-a arătat tuturor că […] The post Florin Călinescu n-o duce rău nici în pandemie! Juratul de la Românii au talent a etalat un teanc de bani, în direct appeared first on Cancan.ro.