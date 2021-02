Anticorpi anti COVID-19 descoperiţi la un nou născut a cărui mamă a fost vaccinată

19:20

Aparatele de aer conditionat si sistemele de climatizare sunt tot mai importante in tara noastra in ultimii ani, intrucat temperaturile ridicate insotesc tot mai multe zile si nopti de vara. Daikin este unul dintre cei mai mari producatori de echipamente de climatizare din lume, astfel incat tehnologia de ultima generatie dezvoltata de acest producator imbunatateste confortul a milioane de persoane din intreaga lume in fiecare zi.