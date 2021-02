Fotbal: Dinamo a învins-o pe FCSB (1-0) şi s-a calificat în sferturile Cupei României

20:40

Copreşedintele AUR, senatorul Claudiu Târziu, a declarat, miercuri seara, pentru AGERPRES, că senatoarea Diana Şoşoacă şi deputatul Mihai Lasca au fost excluşi din această formaţiune, pentru motive de "indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară"."Nu e vorba de o demisie, e vorba de o excludere. Am luat o decizie de excludere a doamnei Diana Şoşoacă şi a domnului deputat Mihai Lasca, pentru motive de indisciplină de partid şi de inadecvare la codul de conduită parlamentară. Am convocat conducerea executivă a partidului şi am luat această decizie", a precizat liderul AUR.Târziu a adăugat că sunt momente în care nu mai pot fi îngăduite "acte şi fapte şi declaraţii care aduc prejudicii de imagine partidului şi care provoacă discordie în interiorul partidului"."Ce să spun, s-a umplut paharul, adică pur şi simplu nu a fost una sau două abateri, au fost multe abateri asupra cărora am discutat cu cei doi, am încercat să găsim o cale de colaborare. Pe fiecare după darurile lui, după calităţile lui, îl apreciam şi îl voiam în echipă, nu ne-am dorit să pierdem doi parlamentari, dar sunt momente în care nu mai poţi să îngădui acte şi fapte şi declaraţii care aduc prejudicii de imagine partidului şi care provoacă discordie în interiorul partidului şi care duc, în cele din urmă, la probleme mai mari decât dacă elimini un om sau doi", a arătat copreşedintele AUR.Potrivit lui Târziu, cel mai recent exemplu de abatere de la codul de conduită parlamentară o vizează pe Diana Şoşoacă."Cel mai recent exemplu este de astăzi, când doamna senator Diana Şoşoacă a făcut o declaraţie publică în Senat, a depăşit timpul alocat cu mult şi a început să se certe cu toţi parlamentarii prezenţi pentru că i s-a tăiat microfonul, să facă acuzaţii foarte grave la adresa tuturor parlamentarilor, că sunt criminali ş.a.m.d. L-a apostrofat şi pe unul dintre secretarii de şedinţă, Sorin Lavric, care, întâmplător sau nu, este membru al preşedinţiei partidului AUR şi şef al Senatului Partidului AUR şi secretar al Senatului României. Nu şi-a recunoscut nicio vină după acest episod destul de penibil, ca să fiu foarte explicit, nu şi-a cerut scuze, dimpotrivă, a continuat cu acuzaţiile şi la grupul parlamentar AUR. Am încercat să găsesc o cale de mediere, o cale de împăcare - în calitatea mea de lider al grupului senatorial AUR am şi datoria asta, nu sunt doar preşedinte al partidului, sunt şi lider al grupului. Am făcut toate eforturile cu putinţă, dar în momentul în care nu mai ai interlocutor e greu, adică când interlocutorul vrea să se audă numai pe el şi crede că are dreptate şi trece la tot felul de vorbe grele nu mai ai cum să găseşti o cale de comunicare, darămite una de împăcare", a afirmat Claudiu Târziu. AGERPRES /(A-autor: Sorinel Peneş, editor: Mihai Simionescu, editor online: Simona Aruştei)