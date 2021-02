Basarab Panduru, cucerit de un fotbalist de la FCSB: „O surpriză plăcută, se vede că are calitate”

23:40

Ionel Gane (49 de ani), antrenorul lui Dinamo, a analizat victoria cu FCSB, scor 1-0, care i-a calificat pe alb-roșii în sferturile de finală ale Cupei României. Cronica meciului Dinamo - FCSB 1-0, AICI„O victorie frumoasă, sunt foarte bucuros că am câștigat. Îmi felicit jucătorii, știu că am făcut foarte mulți suporteri dinamoviști fericiți. Eu cred că am trecut de FCSB meritat. Chiar dacă FCSB a folosit foarte mulți jucători noi, e problema lor. ...