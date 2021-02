Italia: Mişcarea 5 Stele se pronunţă joi în legătură cu sprijinul acordat lui Mario Draghi

00:30

Antrenorul echipei de fotbal Dinamo, Ionel Gane, a afirmat, miercuri seara, după victoria cu FCSB (scor 1-0), că indiferent de situaţia prin care trece formaţia sa câştigarea Cupei României reprezintă întotdeauna un obiectiv."O victorie frumoasă, sunt foarte bucuros că am câştigat. Îi felicit pe jucători, ştiu ce înseamnă o victorie cu FCSB. Faptul că am făcut foarte mulţi suporteri dinamovişti fericiţi în acest meci ne face să fim şi noi fericiţi. Pentru Dinamo, întotdeauna unul dintre obiective va fi Cupa, indiferent de situaţia prin care trecem. Am trecut de două echipe puternice, FCSB şi Viitorul, avem un moral foarte bun acum, nu numai pentru Cupă, ci şi pentru campionat", a declarat Gane la postul Digisport.Tehnicianul dinamovist s-a declarat mulţumit de calificare, dar şi de jocul echipei sale: "Chiar dacă FCSB a schimbat foarte mulţi jucători azi, a fost strategia lor, eu am folosit un 4-4-2 şi am forţat din primul minut. Ne-am creat ocazii în prima repriză, am reuşit să înscriem în a doua şi chiar dacă am avut de suferit pe final, am reuşit să ne calificăm. Veneam după două înfrângeri în campionat, dar erau două jocuri bune, nici cu FCSB nu am făcut un joc rău şi nici la Craiova. Astăzi sunt mulţumit şi de joc, pentru că am avut momente frumoase, ne-am creat ocazii şi am demonstrat că putem practica un fotbal bun".FC Dinamo s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei României la fotbal după ce a învins-o pe FCSB cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadionul Dinamo din Bucureşti, într-un meci din optimile de finală. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOFCSB a ajuns la două eşecuri consecutive, după 0-1 cu Academica Clinceni pe teren propriu, în campionat.Dinamo este a cincea echipă calificată în sferturi, după Chindia Târgovişte şi trei formaţii de liga a doua, Dunărea Călăraşi, Petrolul Ploieşti şi Universitatea Cluj.AGERPRES (V, AS-autor: Adrian Ţone, editor: Marius Ţone, editor online: Andreea Preda)