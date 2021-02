Viitorul Tg. Jiu - Gaz Metan, liveTEXT de la 15:00 » Încă o echipă din Liga 2 vrea calificarea în „sferturi”!

Viitorul Tg. Jiu și Gaz Metan se întâlnesc astăzi, de la ora 15:00, în optimile de finală ale Cupei României. Partida va putea fi urmărită în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 1, Telekom Sport și Look Sport.Viitorul Tg. Jiu ocupă locul 2 în Liga 2, având doar 4 puncte sub liderul FC U Craiova. Gaz Metan este a 8-a clasată în Liga 1 și are 5 puncte sub primul loc de play-off.Viitorul Tg. ...

