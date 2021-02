Un profesor şi trei elevi din Sectorul 4 au fost testaţi pozitiv cu SARS-CoV-2

12:10

Actorul de comedie Leslie William Nielsen s-a născut la Regina, Saskatchewan, Canada, la 11 februarie 1926, potrivit site-ului www.imdb.com.De-a lungul carierei sale de mai bine de jumătate de secol a apărut în peste o sută de filme şi numeroase programe de televiziune, câştigându-şi faima odată cu apariţia în pelicula "Airplane!", în 1980. A fost extrem de cunoscut pentru rolurile sale ca Frank Drebin în "Naked Gun", Dr. Rumack în "Airplane!", Dick Steele - Agent WD-40 în "Spy Hard", precum şi în calitate de preşedintele Harris în seria "Scary Movie".După ce a absolvit "Victoria Composite High School" din Edmonton, Alberta, la vârsta de 17 ani a fost înrolat în Royal Canadian Air Force şi instruit ca ofiţer de artilerie aeriană în timpul ultimei părţi din al Doilea Război Mondial. Ulterior, a lucrat pentru scurt timp ca disc-jockey la un post de radio din Calgary, înainte de a se înscrie la "Academy of Radio Arts" din Toronto.Câştigă apoi o bursă la "New York Neighborhood Playhouse", unde, conform CineMagia.ro - www.cinemagia.ro, studiază actoria cu profesorul Sanford Meisner şi dansul cu Martha Graham. Avea să petreacă cinci ani apărând în seriale precum "Tales From Tomorrow", înainte de a debuta în film cu "Ransom" (1956). În acelaşi an a jucat în clasicul S.F. "Forbidden Planet" (1956) şi în popularul film al lui Debbie Reynolds, "Tammy and the Bachelor" (1957). La mijlocul anilor '50, Leslie Nielsen se mută la Hollywood. În perioada 1960-1970, a jucat multe roluri de calitate inferioară în filme.La începutul anilor '80, Leslie Nielsen se reinventează ca actor de comedie. Începe să fie cunoscut în această postură odată cu rolul Dr. Shirley Rumack în "Airplane!" (1980).Cariera sa cinematografică este impresionantă, deşi foarte multe roluri au fost minore. Trebuie, însă, amintite peliculele: seria "Scary Movie" (patru părţi), seria "The Naked Gun" (trei părţi),"The Opposite Sex" (1956), "The Poseidon Adventure" (1972), "City on fire" (1978), "Dracula: Dead and Loving It" (1995), "Spy Hard" (1996), "Mr. Magoo" (1997), "Santa Who?" (2000), "Camouflage" (2000), "A Space Travesty" (2001), "Men with Brooms" (2002), "Superhero" (2008), etc.A primit o stea pe Bulevardul "Walk of Fame" din Hollywood, la 9 decembrie 1988, precizează site-ul https://walkoffame.com. De asemenea, a fost distins cu o stea pe "Walk of Canada Fame" în Toronto, Ontario, în 2001.Criticul de film Roger Ebert l-a numit pe Leslie Nielsen "Laurence Olivier al parodiilor".A devenit cetăţean al Statelor Unite ale Americii pe 16 noiembrie 1958, mai menţionează www.imdb.com.Actorul a divorţat de trei ori şi a avut două fiice.A murit la 28 noiembrie 2010, la vârsta de 84 de ani, la un spital din apropierea casei sale din Fort Lauderdale, Florida, SUA.