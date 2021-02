Argeş: Un bucureştean care vindea amfetamină, reţinut în urma unui flagrant

15:10

Lungmetrajul ''Babardeală cu bucluc sau porno balamuc'', o coproducţie România-Luxemburg-Croaţia-Cehia, în regia lui Radu Jude, a fost selectat în competiţia oficială a celei de-a 71-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Berlin, potrivit paginii oficiale a evenimentului.În competiţia oficială au fost alese 15 lungmetraje, dintre care două sunt filme de debut, care vor concura pentru trofeele Ursul de Aur şi Ursul de Argint, reprezentând producţii din 16 ţări.Întrucât competiţia de lungmetraje din cadrul Berlinalei ''oferă o panoramă a cinemaului aşa cum este în prezent şi cum va fi în viitor, putem spune că perturbările provocate de evenimentele din 2020 au făcut ca cineaştii să profite la maximum de această situaţie şi să creeze filme profund personale. Competiţia este mai puţin bogată cantitativ, dar foarte densă în ceea ce priveşte conţinutul şi stilul'', a remarcat directorul artistic al festivalului, Carlo Chatrian, referindu-se la peliculele selectate, potrivit comunicatului de pe pagina festivalului.Cea mai mare parte a filmelor invitate sunt semnate de artişti care nu se află la prima participare în festival. Temele abordate sunt, ca de obicei, foarte variate şi tratează subiecte cu relevanţă directă. În plus, fiecare film problematizează propriul gen: Kammerspiel, documentar, poveşti scurte, poveşti cu tâlc, ecranizări, sci-fi, poveşti despre maturizare, satiră, film de epocă, basm, se mai precizează pe pagina festivalului.Alături de pelicula semnată de Radu Jude, în competiţie vor mai intra producţiile: ''Albatros'' (Drift Away), Franţa, în regia lui Xavier Beauvois; ''Fabian oder Der Gang vor die Hunde'', Germania, în regia lui Dominik Graf; ''Ghasideyeh gave sefid'' (Ballad of a White Cow), Iran/Franţa, în regia lui Behtash Sanaeeha şi Maryam Moghaddam; ''Guzen to sozo'' (Wheel of Fortune and Fantasy), Japonia, regizat de Ryusuke Hamaguchi; ''Herr Bachmann und seine Klasse'' (Mr Bachmann and His Class), Germania, în regia Mariei Speth; ''Ich bin dein Mensch'' (I'm Your Man), Germania, regia Maria Schrader; ''Inteurodeoksyeon'' (Introduction), Coreea de Sud, regia Hong Sangsoo; ''Memory Box'' Franţa/Liban/Canada/Qatar, regia Joana Hadjithomas, Khalil Joreige; ''Nebenan'' (Next Door), Germania, regia Daniel Brühl; ''Petite Maman'', Franţa, regia Celine Sciamma; ''Ras vkhedavt, rodesac cas vukurebt?'' (What Do We See When We Look at the Sky?, Germania/ Georgia, regia Alexandre Koberidze; ''Rengeteg - mindenhol la´tlak'' (Forest - I See You Everywhere), Ungaria, regia Bence Fliegauf; ''Természetes fény'' (Natural Light), Ungaria/Letonia/Franţa/Germania, regia Dénes Nagy; ''Una Película de Policías'' (A Cop Movie), Mexic, regia Alonso Ruizpalacios.Subintitulat "Schiţă pentru un film popular", lungmetrajul "Babardeală cu bucluc sau porno balamuc", de Radu Jude, va fi prezentat în premieră mondială la Berlinală, iar din distribuţia peliculei fac parte, printre alţii, actorii: Katia Pascariu, Claudia Ieremia, Olimpia Mălai, Nicodim Ungureanu, Alexandru Potocean, Andi Vasluianu. Filmul analizează raporturile dintre individ şi societate având ca punct de plecare urmările pe care un clip porno de amatori încărcat de o profesoară de şcoală generală pe un site specializat le provoacă în viaţa acesteia.Aşa cum au anunţat deja organizatorii, anul acesta, Berlinala se va desfăşura în două etape, din cauza pandemiei de coronavirus: ''Industry Event'', se va desfăşura în perioada 1-5 martie, iar ''Summer Special'', va avea loc cu participarea publicului în intervalul 9-20 iunie. În cadrul ''Industry Event'', va fi prezentată selecţia peliculelor din secţiunile festivalului pentru profesioniştii din industria de cinema şi presa acreditată. Peliculele vor fi prezentate publicului în cadrul ''Summer Special''.Din juriul internaţional al festivalului de anul acesta face parte şi regizoarea Adina Pintilie, câştigătoarea Ursului de Aur pentru cel mai bun film cu ''Nu mă atinge-mă/Touch Me Not'' în 2018, alături de alţi câştigători ai aceluiaşi trofeu la ediţii diferite ale Berlinalei.AGERPRES/(AS-autor: Simona Tatu, editor: Mariana Ionescu, editor online: Adrian Dădârlat) Sursa foto: Berlinale - Berlin International Film Festival / Facebook ·