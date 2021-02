Festivalul Internațional EUROPAfest 2021 se mută în iulie. Return to Live Music. No limits, just hope !

jmEvents, organizatorul Festivalului Internațional EUROPAfest, anunță mutarea evenimentului din luna mai, când se derula în mod tradițional, în perioada 16-24 iulie. “Return to Live Music. No limits, just hope...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Jurnalul.ro