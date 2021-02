VIDEO Iohannis, despre finanţări în Educaţie: Am reuşit să cristalizăm domenii unde putem să facem diferenţa cu bani europeni

17:10

Personalul TESA din sistemul de sănătate vrea să facă grevă şi să nu mai calculeze salariile angajaţilor din spitale, pe fondul ultimelor tăieri de venituri ale bugetarilor anunţate de Guvern, a declarat, joi, pentru AGERPRES, preşedintele filialei Bucureşti a Federaţiei Sanitas, Viorel Huşanu, la pichetul organizat în faţa sediului Guvernului."Tensiunea este foarte mare, dar aş face apel în special la personalul medical să stea în unităţile sanitare şi să îngrijească pacienţii, pentru că nu vreau să se întâmple o tragedie. Prin negociere vrem să demonstrăm decidenţilor că merităm mai mult, dar prin negociere; nu le recomand momentan să întrerupă lucrul. Avem foarte multe semnale că oamenii vor să întrerupă lucrul. Cei din personalul TESA îmi spun că ei vor să facă o grevă de genul să nu mai calculeze salariile, pentru că au în fiecare lună mii de contracte individuale de muncă de gestionat şi mii de salarii de calculat la un singur spital. Ori dacă aceştia ar face o grevă de genul acesta, tot sistemul s-ar inflama. Gândiţi-vă că un medic, un asistent, un brancardier, în momentul în care nu şi-ar lua salariul...tot sistemul s-ar inflama şi n-ar fi ok pentru populaţie în primul rând. Deşi oamenii din zona TESA au dreptul lor să facă grevă", a afirmat Viorel Huşanu. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOPreşedintele Federaţiei Sanitas Bucureşti a criticat intenţia Guvernului de a anula indemnizaţia de hrană, voucherele de vacanţă pentru anul curent şi anumite sporuri."Pe lângă revendicările noastre vechi de câteva luni, în sensul că salariile pentru majoritatea personalului din sănătate şi asistenţă socială au fost îngheţate şi nu s-au acordat creşterile prevăzute de Legea salarizării, mai nou au fost tăiate şi voucherele de vacanţă şi indemnizaţia de hrană. Vor umbla şi la sporuri, aşa că vom pierde foarte multe sume. După un an de pandemie în care noi nu prea am avut timp nici să plecăm în vacanţe, nici să ne odihnim, am fost foarte epuizaţi, doar asta ne mai lipsea. Este o măsură incorectă faţă de salariaţii din sănătate şi din asistenţă socială. Cu siguranţă toată lumea are de suferit pentru că într-adevăr meritam acele vouchere, chiar dacă anul trecut nu am avut timp să le folosim pentru că noi am lucrat la foc continuu. Mulţi îşi programaseră concedii pe anul acesta şi dăduseră avansuri. Ori aceştia au început să renunţe la acele concedii, pentru că nu mai au din ce să le plătească. Anul acesta credeau că va fi mai lejer şi că se pot odihni, îşi pot lua concedii. Dacă pentru un medic acele vouchere poate nu însemnau nimic, pentru o asistentă, pentru o infirmieră, pentru personalul TESA voucherele însemnau singura posibilitate de a se relaxa câteva zile. Ori, din moment ce nu le acorzi salariu, nu le acorzi sporuri, ei sunt cu salariul minim pe economie, acum le tai şi indemnizaţia de hrană şi voucherele de vacanţă...Cred că este singura ţară care se poartă aşa de rău cu cei care au fost implicaţi direct în pandemie", a menţionat Viorel Huşanu. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOLiderul filialei Bucureşti a Federaţiei Sanitas a susţinut că tot mai mulţi sindicalişti doresc să oprească lucrul, în semn de protest faţă de măsurile de austeritate anunţate de Guvern."Mulţi au încercat să oprească lucrul, mulţi vor să pună seringa jos sau - personalul TESA - să pună pixul jos la ora 15:00, când se termină programul, ca să vedem cum reacţionează Guvernul, dacă noi vom respecta strict programul, pentru că oricum facem ore suplimentare şi stăm peste program neplătiţi. Acum stăm şi cu banii tăiaţi. Deci, oamenii vor să oprească lucrul, în special în momentul în care ar trebui să iasă din tură", a spus el.Huşanu a subliniat că tensiunea din sistemul de sănătate este atât de mare, încât numărul angajaţilor care doresc să participe la pichetele organizate de Sanitas depăşeşte cu mult limita de 100 de persoane stabilită de legislaţia pe timp de pandemie."Noi avem aprobări pentru 100 de persoane la fiecare pichetare, aşa prevede legea. Astăzi, cu siguranţă, vor fi 200, pentru că nemulţumirile sunt foarte multe, starea de tensiune este foarte mare, iar mulţi salariaţi şi-au exprimat dorinţa de a veni în Piaţă. Am încercat să-i stopăm, dar nu cred că ne vom limita la acea 100 de persoane pentru care aveam aprobare, ci sunt şi eu curios câţi vor fi, dar estimez cel puţin 200 de oameni la pichetul de astăzi", a declarat Viorel Huşanu. Foto: (c) GRIGORE POPESCU / AGERPRES FOTOLiderul filialei Bucureşti a Federaţiei Sanitas a apreciat că tăierea sporurilor pentru personalul TESA, care lucrează la nivelul salariului minim pe economie, poate duce la demisii în cadrul acestei categorii de angajaţi."Astăzi, mâine şi luni facem pichete în fiecare zi. Astăzi suntem la Guvern, pentru că proiectul de buget este pe masa Guvernului, după care vom picheta şi Parlamentul, astfel încât atunci când va ajunge bugetul în Parlament toată lumea să cunoască revendicările noastre şi eventual presiunea să fie pe Parlament, pentru că nu cred că este corect faţă de sănătate şi asistenţă socială să asistăm la tăieri şi mai ales la tăieri foarte mari în cazul celor cu salariul la nivelul celui minim pe economie - personalul TESA, brancandieri, infirmiere, îngrijitoare şi aşa mai departe. Nu este normal. Oamenii din TESA intră în saloanele Covid, repară instalaţia de oxigen, instalaţia electrică, trăiesc cu salariul minim pe economie, nu au avut de un an dreptul la niciun spor şi dacă le şi taie din salariu sau din sporurile deja existente de 15%, s-ar putea să avem o reacţie foarte dură din partea lor, ori să-şi dea demisiile... De fapt, oricum nu se mai angajează nimeni pe acele salarii din sănătate. Ar trebui ca guvernanţii să se gândească înainte de a lua aceste măsuri", a încheiat Viorel Huşanu. AGERPRES/(A - autor: George Coman, editor: Oana Tilică, editor online: Simona Aruştei)