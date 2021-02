O vedetă TV din Australia a devenit bunică la doar 36 de ani. Povestea ei impresionată de viață . FOTO

15:30

Vlad Gherman a dat cărțile pe față și a dezvăluit motivul despărțirii sale de Cristina Ciobănașu. Actorul și-a deschis sufletul în direct, la TV. Vlad Gherman și Cristina Ciobănașu au format unui dintre cele mai iubite […] The post Vlad Gherman a dezvăluit motivul despărțirii sale de Cristina Ciobănașu: ”Ne-a pus capac” appeared first on Cancan.ro.