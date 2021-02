00:00

Ministerul Finanţelor, Ministerul Justiţiei, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei şi Ministerul Sănătăţii vor primi anul acesta credite bugetare mai mici faţă de execuţia preliminată din 2020, conform proiectului de buget postat pe site-ul MF.Astfel, Ministerul Finanţelor are prevăzute credite bugetare în sumă de 5,424 miliarde lei, în scădere cu 2,53%, însă la credite de angajament suma este mai mare cu 2,71%, respectiv de 5,714 miliarde lei.Creditele de angajament pentru Ministerul Justiţiei sunt mai mici cu 1,54%, fiind propuse la 4,738 miliarde lei. Creditele de angajament sunt de 5,177 miliarde lei (plus 7,59%).Pentru Ministerul Sănătăţii creditele de bugetare sunt reduse cu 11,19%, la 17,532 miliarde lei, iar cele de angajament cu 7,25%, la 18,625 miliarde lei.MAE are prevăzute credite bugetare de 1,09 miliarde lei (minus 0,83%) şi de angajament de 1,3 miliarde lei (plus 7,27%), iar MDLPA de 7,902 miliarde lei (minus 14,11%), respectiv 8,438 miliarde lei (plus 50,13%).Ministerul Afacerilor Interne figurează în proiect cu credite bugetare de 21,535 miliarde lei (plus 3,88%) şi de angajament de 24,56 miliarde lei (plus 17,56), Ministerul Agriculturii de 26,006 miliarde lei (plus 10,38%), respectiv 38,305 miliarde lei (plus 58,96%), Ministerul Apărării Naţionale cu credite bugetare de 22,746 miliarde lei (plus 3,28%) şi de angajament de 32,727 miliarde lei (plus 20,12%), iar Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării de 1,92 miliarde lei (plus 24,3%), respectiv 1,91 miliarde lei (plus 9,79%).Creditele bugetare pentru Ministerul Culturii sunt de 935,079 milioane lei (plus 11,71%), iar cele de angajament de 980,942 milioane lei (plus 12,14 %), pentru Ministerul Economiei sunt de 6,596 miliarde lei (plus 186,76%), respectiv de 9,198 miliarde lei (plus 183,42%), iar pentru Ministerul Educaţiei de 31,12 miliarde lei (plus 2,82%) şi 30,9 miliarde lei (plus 1,6%).Pentru Ministerul Energiei sunt stabilite credite bugetare de 1,135 miliarde lei (plus 85,34%) şi de angajament de 1,135 miliarde lei (plus 85,53 miliarde lei), pentru Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene de 2,022 miliarde lei (plus 11,7%), respectiv de 7,536 miliarde lei (plus 52,49%), şi pentru Ministerul Mediului de 1,409 miliarde lei (plus 24,5%) şi respectiv 2,734 miliarde lei (plus 138,74%).Proiectul de buget propune pentru Ministerul Muncii credite bugetare de 53,778 miliarde lei (plus 10,12%) şi de angajament de 53,899 miliarde lei (plus 9,74%), pentru Ministerul Tineretului credite bugetare de 543,167 milioane lei (plus 3,19%) şi credite de angajament similare, iar pentru Ministerul Transporturilor de 14,101 miliarde lei (plus 9,4%), respectiv de 31,855 miliarde lei (plus 66,16%).Camera Deputaţilor are prevăzute credite bugetare mai mari cu 18,02% (499,267 milioane lei în total) şi de angajament mai mari cu 29,69% (550,835 milioane lei total), Senatul în creştere cu 23,23% (250,388 milioane lei în total, la fel cu cele de angajament), iar Secretariatul General al Guvernului cu 27,54% (2,514 miliarde lei în total), respectiv cu 14,54 % (2,45 miliarde lei total).În ceea ce priveşte serviciile, proiectul de buget prevede: pentru Serviciul de Informaţii Externe credite bugetare de 394,933 milioane lei (minus 0,23%) şi de angajament de 432,933 milioane lei (plus 9,37%), pentru Serviciul de Protecţie şi Pază 401,646 milioane lei (plus 50,71%), respectiv 511,779 milioane lei (plus 84,92%), pentru Serviciul de Telecomunicaţii Speciale credite bugetare de 622,198 milioane lei (minus 9,8%) şi de angajament de 868,3 milioane lei (plus 24,54%), iar pentru Serviciul Român de Informaţii 2,708 miliarde lei (minus 0,46%), respectiv de 3,133 miliarde lei (plus 14,36%).Administraţia Prezidenţială va avea credite bugetare similare cu execuţia pe 2020, şi anume 58,814 milioane lei, şi de angajament mai mari cu 1,01%, de 73,548 milioane lei.Proiectul Legii bugetului de stat pe 2021 a fost lansat joi seara în dezbatere publică, pe site-ul Ministerului Finanţelor, acesta fiind configurat pe o creştere economică de 4,3%.Deficitul bugetului general consolidat este estimat la 7,16% din Produsul Intern Brut în acest an, în condiţiile unor venituri reprezentând 32,67% din PIB, respectiv 364,907 miliarde de lei, şi ale unor cheltuieli de 39,84% din PIB, respectiv 444,907 miliarde de lei. AGERPRES/(AS - autor: Nicoleta Gherasi, editor: Oana Tilică, editor online: Alexandru Cojocaru) Citiţi şi: UPDATE Proiectul de buget pe 2021 lansat în dezbatere publică; acesta este configurat pe un deficit de 7,16% din PIB Bugetul asigurărilor sociale de stat, venituri de 90 de miliarde de lei; fondurile destinate plăţii pensiilor, 7,83% din PIB UPDATE Salariile de bază ale bugetarilor rămân în 2021 la nivelul din decembrie 2020; studenţii beneficiază de 50% reducere la tren