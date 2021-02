Jose Manuel Moreno, artistul mașinii de fotbal a lui River Plate

10:00

Administrația Națională de Meteorologie a transmis noile prognoze. Cum va fi în weeekend și la ce ar trebui să ne așteptăm? Prognoza meteo 12 februarie: ger și ninsori Schimbările sunt bruște pentru cele două zile […] The post Prognoza meteo în țară. Cum va fi vremea în weekend appeared first on Cancan.ro.