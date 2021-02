A fost actualizată lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat! Croația iese din zona galbena

11:50

Ministrul Muncii, Raluca Turcan a declarat în timpul emisiunii Actualitatea cu Tudor Mușat că a mers într-o casă de pensii pentru a vedea cum arată un dosar de pensii speciale. Turcan susține că cele mai […] The post Cum arată un dosar de pensii speciale? Ministrul Muncii a făcut anunțul după ce a fost la o casă de pensii appeared first on Cancan.ro.